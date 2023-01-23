『AMERICAN HOLIC ボーダーワンピースチュニックワンピ青×緑【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 15分に出品され03月14日 15時 15分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AMERICAN HOLICのボーダーチュニックワンピース、七分~八分丈の袖が、季節を問わず快適に着用できます。

青と緑のストライプが特徴的で、シンプルながらも目を引くデザインです。

両側ポケットあり。

1回着用後ホームクリーニングし畳んで自宅保管しておりました。

Fサイズですが参考までに素人採寸で

身丈平置き約92センチ

身幅平置き約49センチ です。



素人検品、自宅保管品、中古品にご理解いただける方のみどうぞよろしくお願いいたします。発送の際はなるべくコンパクトにしてのお届けになりますのでご了承ください。







- ブランド: AMERICAN HOLIC

- 色: 青と緑のストライプ

- 袖丈: 七分丈

- スタイル: ロングチュニック





ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブルー×グリーン

柄···ボーダー ストライプ

ボーダーチュニックワンピース

カットソーチュニック

七分袖~八分袖

体型カバー

カジュアル

楽ちんコーデ

AMERICAN HOLIC 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アメリカンホリック

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ AMERICAN

HOLIC

ボーダーワンピースチュニックワンピ青×緑