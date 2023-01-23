『LogicoolPRO X super light【お歳暮】』はヤフオクでから02月13日 15時 45分に出品され02月13日 15時 45分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Logicool G-PPD-003WL-WH WHITE



logicool PRO X superlight



新品、未使用です



シリーズ···PRO



モデル名···X SUPERLIGHT 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロジクール