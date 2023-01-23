『目からビーム SR psa10 村上隆 108フラワーズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月17日 23時 38分に出品され05月17日 23時 38分に終了予定です。即決価格は15,600円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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This is a one owner item that I submitted directly to PSA. Therefore, there is no worry about fakes.





《Murakami.Flowers Collectible Trading Card – 108フラワーズ》



【商品】

目からビーム

日本語

PSA鑑定品、評価10



【補足】

・PSA評価10や9でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け/横線 等ある場合がございます。

・トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願い致します。

・すり替え防止の為購入後の返品キャンセルはお受けできません。

・神経質な方、 PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。

・稀にカードのみの発送詐欺があるようですが、こちらの個体番号のケースに入った状態のまま発送させて頂きますので安心してご購入して下さい。



※他にも108フラワーズのPSA鑑定品を出品しています。まとめ売りも可能ですのでご希望がございましたらコメントいただけますと幸いです。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし