『V NECK セーター ニット MADE IN ITALY ブイネック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 09時 43分に出品され03月24日 09時 43分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 V NECK セーター ニット MADE IN ITALY ブイネック イタリアブランド ハイクオリティー 襟2WAYスタンド オープン ボタン予備付き YL479 ヨーロッパ古着 RODOLFO BONAVOLTA 高級ブランド ハイブランド リプレイ REPLAY ディースクエアード Dsquared2 ハイドロゲン HYDROGEN ディーゼル DIESEL ドルチェ＆ガッバーナ DOLCE&GABBANA アルマーニ ARMANI フランクリン＆マーシャル FRANKLIN & MARSHALL 等お好きな方にも



・特にダメージ等なく状態良好です。



カラー グレー

生地 ウール100%

表記 記載が無いため不明ですが、メンズMくらいだと思います。 (実寸をご参考にされて下さい)

肩幅 42センチ

身幅 51センチ

着丈 61センチ

袖丈 64センチ



状態：B

＜状態詳細表＞

Ｓ・・新品。

Ａ・・新古品。美品。使用感が少なく、かなり状態のいい商品。

Ｂ・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品。

Ｃ・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品。

Ｄ・・かなり大きなダメージの見られる難有り商品。

※Ａ～ＤはUSED品となりますので使用感をご理解の上でご購入・ご入札をお願いします。



商品はよくチェックしておりますがあくまで中古、ＵＳＥＤ品ですので記載にない多少のダメージの見逃しがありましてもご了承をお願いします。程度の感想などは個人見解です。



平置きの採寸です。素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

商品画像は素人の撮影及びモニターの状況やフラッシュで色が若干違って見えることがあります。

商品に接近して撮影した場合、実物と異なる色になることが多々ありますので、実物に近い色は引きで撮影した写真をご参考にされてくださいませ(基本的に画像1枚目)。



商品は予告なく取り消しする場合がありますのでご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブイネック

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ V

NECK

セーター

ニット

MADE

IN

ITALY

ブイネック