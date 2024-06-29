『キタムラ フォーマル ハンドバッグ シンプル レザー ブラック コンパクト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 06時 31分に出品され05月07日 06時 31分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在745件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|キタムラ
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落札価格7800円
745 入札履歴
終了
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