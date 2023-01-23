『USA Levi 先染めブラックデニム リーバイス 501xx W42 L34【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 15時 28分に出品され04月29日 15時 28分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️Item▪️

現行モデル メキシコ製 Levi’s 先染ブラック 501xx 42 × 34



▪️Detail▪️

企画: USA Levi



▪️Size▪️

※必ず実寸をご確認ください



W 42 L 34









総丈：約108 cm

ウエスト：約49 cm

股上：約34 cm

股下：約74 cm

渡幅：約38 cm

裾幅：約23 cm

※平置きサイズ



【サイズチャート】

身長150cm - 160cm: L28 - 30

身長160cm - 170cm: L30 - 32

身長170cm - 180cm: L32 - 34

オーバーサイズで履きたい場合は

サイズチャートよりも大きめのサイズで。



▪️Condition▪️

左裾付近1箇所キズ

その他は写真でご確認ください。



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#wib2_現行モデル



90年代 ビンテージ ヴィンテージ vintage サルファー染め 硫化染め 製品染め ガーメントダイ 米国製 ジーンズ デニムパンツ アメカジ 古着 オールド 70s 80s 501 505 517 519 550 606 646 684 赤耳 赤ミミ66 前期 後期 bigE

管理番号：#L0823_177 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ USA

Levi

先染めブラックデニム

リーバイス

501xx

W42

L34