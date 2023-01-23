『【新品】1piu1uguale3 RELAX ダウン ジャケット XL【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 10時 17分に出品され03月12日 10時 17分に終了予定です。即決価格は11,305円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧いただきありがとうございます。



1piu1uguale3 RELAX のダウンジャケットです。



【DESIGN】

・たっぷりのダウンを贅沢に使用した

ボリューム感のあるシルエット。

・生地、ダウンパックともに伸縮性のある

素材を採用することで、

ストレスフリーな着心地を実現。

・暖かさを保ちながらも窮屈感を排除した

”リラクシングダウン”に仕上がりました。

・全体はブランドロゴの総柄で華やかさをプラス。



【STYLE】

・バケットハットやグルカサンダルを

取り入れたスタイリングがおすすめです。

・キャンバストートやスマホショルダーを

合わせたスタイルも◎

・オーバーサイズに着こなすのがおすすめです。

・ユニセックスで着用して頂けます。



定価：44,000円

サイズ：XL

サイズ詳細：肩幅約51cm、身幅約60cm、着丈約67cm、袖丈約62cm ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいませ

カラー： ホワイト系

素材：ポリエステル90%、ポリウレタン10%。中綿 ダウン80%、フェザー20%

コンディション：新品

管理番号：240227



購入希望の方はコメントいただき、在庫確認とれ次第、購入いただく流れでよろしくお願いいたします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ウノピゥウノウグァーレトレリラックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】1piu1uguale3

RELAX

ダウン

ジャケット

XL