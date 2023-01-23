『専用出品✨キルティングショルダーバッグ✨【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 47分に出品され03月12日 03時 47分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐︎カラー‥ブラック

⭐︎素材‥ナイロン、革、金具、



⭐︎サイズ‥おおよそ㌢ 縦30

縦持ち手含む57

横上部50 底マチ20

ベルト幅4.5

⭐︎付属品

ショルダーベルト1 ポーチ大1 保存袋1



⭐︎使わない時はバッグを丸めてポーチに入れ られます、旅行に持って行くのも便利です

（画像18）ポーチの中にバッグインしました



⭐︎キャリーオン、ポケット多数

⭐︎ショルダーベルト無しで肩掛け可能

荷物の多い方、トラベルバッグ１〜２泊

⭐︎内側外側とも使用感無く綺麗だと思います ✨ポーチとベルトは未使用



状態の良い物は今では手に入れにくいと思います、綺麗なうちにお譲りします✨✨



⭐︎追伸‥嵩張りますのでコンパクトにしての

発送になります、ご了承下さいませ。









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旅行鞄

ジムバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エムジーウォレス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 専用出品✨キルティングショルダーバッグ✨