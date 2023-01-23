『Felisiフェリージ オールレザー ビジネスバッグ A4 黒 12-39 革【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 01時 00分に出品され04月22日 01時 00分に終了予定です。即決価格は11,245円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Felisiフェリージ オールレザー

ブリーフバッグ

ビジネスバック A4 黒 12-39



フェリージレザー ブリーフケース ブラック 12-31



■商品説明

オールレザーでビジネスシーンにぴったりなブリーフケースです。内部は中央の仕切りポケットで2層に分かれていて荷物の整理がしやすいです。



■仕様

開口部：ダブルファスナー式

外側：ファスナーポケット×1

内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×1



■サイズ

およそ

幅：42.5センチ

高さ：29.5センチ

マチ：10.5センチ



カラー···ブラック



素材···本革



【注意事項】



※中古品とはなりますのでご確認の上

ご了承くださいませ。



※採寸は微妙な誤差もございますので

ご了承くださいませ。



※郵送の都合上折りたたんで送らせて頂くこともございますのでご了承の程よろしくお願い致します。



※発送期間内での催促や発送日の確認はご遠慮いただくようよろしくお願い致します。



よろしくお願い致します^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フェリージ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Felisiフェリージ

オールレザー

ビジネスバッグ A4

黒

12-39

革