『pk⭐️新品SSD ノートパソコン Windows11 カメラ付き 薄型 軽量【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 09分に出品され03月27日 08時 09分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サクサク動く快適パソコンを

お探しのあなたにおすすめ✨





時間がかかってややこしい

セットアップは完了した状態で発送✨



ご自宅に届いたら電源を入れるだけで

すぐに使用できるので



パソコンが苦手な初心者さんでも

安心してご利用いただけます❣️





✨こんな人にピッタリ✨



✅WordやExcel、パワポの練習に

✅大画面でネットショッピングや調べ物

✅課題やレポート、資料作成に

✅大画面でYouTubeなどの動画を見たい

✅写真や動画の保存や整理をしたい

✅DVDが見たい

✅WEBカメラでZOOM





★WiFiやテザリングにも対応！





⭐️便利なアプリもインストール済



・GoogleChrome

・文書作成ソフト

・ZOOM

・iTunes

・Line

・動画再生ソフト

・セキュリティ対策





✴️新品SSD搭載で爆速



HDDの約5倍の速さ✨

起動や読み込みが早くてサクサク！





写真や動画、音楽や書類の

保存も整理もバッチリ！







SSD換装済でモタつくことなく快適✨

＼一推しのノートPCです／





✨仕様

NEC

windows11

新品SSD 128GB

celeron

メモリ4GB

DVDドライブ

15.6インチ

カメラ付き

無線LANあり

付属品：ACアダプター 本体



※バッテリーは消耗品です

アダプターに接続してご利用ください。





❣️最新OS Windows11



❣️ワードやエクセル、パワポが使える

WEB版Microsoft365とopenOfficeの2つのオフィ付き✨







人気の薄型モデル

定番ブラックがカッコいい



⭐️Word・Excelの閲覧・編集が可能なOffice付き



⭐️大画面でネットショッピングできるから超みやすい！



⭐️カメラ付きだからオンライン◯◯も



⭐️思い出の写真や動画もたっぷり保存OK。



⭐️タイピングの練習にもピッタリ！



⭐️DVDやアニメ、YouTubeも視聴できる



⭐️ウィルス対策も安心

マイクロソフト公式のソフト搭載！







全国送料無料！

プチプチに包んで当日または翌日に発送します。

購入前にプロフをご覧ください 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エヌイーシー