『プラダ ショルダーバッグ デニム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 22時 23分に出品され03月19日 22時 23分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラダショルダーバッグです。

8年ほど前の物ですが使用回数は10程度ですので綺麗な状態だと思います！



サイズ W14.5cm ×H10cm×D5cm

ショルダーの長さ 最長120〜128cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ ショルダーバッグ デニム