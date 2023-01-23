『BAO BAO ISSEY MIYAKE CUBOID ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 10時 28分に出品され03月04日 10時 28分に終了予定です。即決価格は18,500円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バオバオ イッセイミヤケ ショルダーバッグ



サイズ

17㎝×11.5㎝×6㎝



カラー

ブラック



未使用品になりますが、個人保管品ですので、神経質の方ご遠慮ください。いたずらとすり替え防止のため、返品返金できません。

ご了承の上購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バオバオイッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

レディース

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