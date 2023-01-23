『Razer Viper V3 Pro【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 07時 33分に出品され03月13日 07時 33分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年6月頃にAmazonで購入しましたが、使用しなくなったため出品します。



3ヶ月ほど使用しましたが状態は良好だと思います。



裏面のマウスソールは純正のものからX-raypad Obsidian Controlに張り替えております。



また、グリップテープは一度使用したため付属しません。



前作からマウス表面の質感が改良されて、とても握りやすくなっています。8000hzドングル付属です！



以下、商品説明です。



【高性能センサー】

Razer Viper V3 Proは、高精度のセンサーを搭載しており、ゲーミングに最適です。



【軽量デザイン】

軽量で持ちやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。



【カスタマイズ可能なボタン】

複数のカスタマイズ可能なボタンを備えており、ゲームプレイに合わせた設定が可能です。



- ブランド: Razer

- モデル名: Viper V3 Pro

- 色: ホワイト

- ケーブルの長さ: 約1.8m

- 製品の状態: 良好

- 電源スイッチ: あり 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし