『WACKO MARIA NANGA SUBU 1 24〜25.5㎝【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 21時 14分に出品され03月03日 21時 14分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NANGA | SUBU | AURORA WINTER SANDAL -TYPE 1- #BLACK [NA-SB-WM-SA01]

23AW



完売品



表地：NYLON 100%



サイズ 1 (24〜25.5㎝)



カラー ブラック





正規店で購入した物です。

一度だけ着用しました。

サイズが合えば是非⭐︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ WACKO

MARIA

NANGA

SUBU

1

24〜25.5㎝