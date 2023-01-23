『HUDSON クロップドデニムジャケット S ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 05時 43分に出品され03月31日 05時 43分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このHUDSONのジャケットは、ペイント加工が施されており、個性的なスタイルを演出します。クロップドデザインで、トレンド感も抜群です。



【高品質な素材】

耐久性のあるデニム素材を使用しており、長時間の着用にも適しています。カジュアルなシーンからちょっとしたお出かけまで幅広く活躍します。



【サイズ感】

オーバーサイズジャケットです。



- ブランド: HUDSON

- サイズ: S

- 色: ブラック

- デザイン: ペイント加工

- スタイル: クロップド

- バックデザイン: シンプル



試着のみです。

家人に喫煙者がいます

タバコの匂いはあると思ってください。

冬物他にも出品しています。

良かったら覗いてみてください

素人採寸ですが肩幅62身幅59袖丈58です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ハドソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HUDSON

クロップドデニムジャケット

S

ブラック