『【美品】shokz opencomm ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 17時 17分に出品され03月29日 17時 17分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ショックス
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落札価格8658円
269 入札履歴
終了
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