『【美品】shokz opencomm ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 17時 17分に出品され03月29日 17時 17分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品を購入した為、出品します。大切に使用していたので目立つダメージは無いと思いますが、あくまでも中古品ですから実用品として理解出来る方のみ、入札をお願いします。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。



【骨伝導技術】

このイヤホンは骨伝導技術を採用しており、耳を塞がずに音楽を楽しむことができます。周囲の音を聞きながら、音楽や通話が可能です。



【軽量デザイン】

軽量でフィット感のあるデザインにより、長時間の使用でも快適です。運動中や外出時に最適です。



【耐久性】

頑丈な素材で作られており、日常的な使用に耐える耐久性があります。



- 色: ブラック

- タイプ: 骨伝導イヤホン



ご覧いただきありがとうございます。



24K4 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ショックス