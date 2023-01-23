『【良品】アールエスタイチ モトレック S カーキ ウィンタージャケット 防寒着【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 20時 05分に出品され04月12日 20時 05分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



★値引き交渉歓迎★

とりあえずダメ元で値下げしてほしい…

そんな方は是非コメント下さい！

常識の範囲内で可能です( ˙꒳​˙ )



まずはコメントを( ω)/



◆アイテム名

【良品】アールエスタイチ モトレック S カーキ ウインタージャケット 防寒着



◆カラー

カーキ



◆サイズ size

表記サイズ［S相当］

EU xs

JPwm



着丈:63

身幅:47

肩幅:10

袖丈:56

ゆき:28



＊平置きにて実寸(cm表記)

＊素人測定の為、多少の誤差などございますことをご了承下さい。



◆状態

中古品としての使用感は多少なりともあるものの、気にならない程度です。

比較的綺麗な状態だと思われます。

画像にて参照頂ければと思います。



◆画像について



お使いの端末機器で色味の違いが出て

しまう場合があります。

色味が気になる方はご購入前にコメントをお願いいします。





◆購入元

大手リユースショップ



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新品、未使用品も含め全て自宅保管、素人検品です。中古品にご理解がある方のみご利用ください

検品は行っておりますが小さな破れや

シミなど見逃しがあることがあります。



全ての商品は全て小さく折りたたんだ状態で発送させて頂きます。

保管上、また梱包の際のシワなどは、ご了承くださいませ。





＊全て一度、人手に渡った中古品ということをしっかりとご理解した上で、ご購入をお願いいたします。



完璧を求められる方はご購入をご遠慮頂きますようお願いたします。



◆発送について

発送は「ゆうゆうメルカリ便」⇔「らくらくメルカリ便」どちらかに変更になる場合もございますので予めご了承ください。



管理番号: 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アールエスタイチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【良品】アールエスタイチ

モトレック

S

カーキ

ウィンタージャケット

防寒着