『Paulsmithポールスミス総柄長袖シャツメンズL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 18時 41分に出品され03月20日 18時 41分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます



▼商品説明

paul smith ポールスミス 長袖 花柄シャツ メンズ おしゃれ 可愛い

▼サイズL

肩幅 47cm

身幅 54cm

着丈 69cm

袖丈(襟元から袖先まで) 74cm



▼素材

写真に記載

▼カラー

花柄

▼状態

写真の通りやや汚れあり

▼お値段について

全商品送料込みです。

多少のお値引きなら可能ですのでコメントください。

値下げなしの購入可能。まとめ買いされる方はさらにお値引きしますのでコメントください



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#Only_長袖シャツ



▼商品の発送について

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▼購入経路

リサイクルショップまたは古着屋にて購入。

もし、正規品でない場合100%返品返金対応しますので安心してご購入ください♪



サイズが合わない、イメージと違ったなどの返品はお断り致します。

採寸も多少の誤差がございますのでご理解の程お願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Paulsmithポールスミス総柄長袖シャツメンズL