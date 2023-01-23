『BURBERRY BLACK LABEL ダッフルコート M ベージュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 09時 32分に出品され03月25日 09時 32分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

BURBERRY BLACK LABELは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このダッフルコートは、そのスタイルと機能性を兼ね備えています。



【デザインと機能】

ベージュの色合いが特徴的で、シンプルながらもエレガントな印象を与えます。トグルボタンの留め具がアクセントとなり、チェック柄の内側がさりげないおしゃれを演出します。



左肩にさりげなく ブランドロゴが有ります



綿97%

ポリウレタン3%



【サイズとフィット感】

サイズはMで、さまざまな体型の方にフィットしやすいデザインです。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍するアイテムです。



- ブランド: BURBERRY BLACK LABEL

- サイズ: M

- 色: ベージュ

- デザイン: ダッフルコート

- 内側の柄: チェック柄

- 留め具: トグルボタン



ご覧いただきありがとうございます。



丈···ショート/ミドル



肩幅···45cm

身幅···54cm

袖丈···60cm

着丈···72cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

BLACK

LABEL

ダッフルコート

M

ベージュ