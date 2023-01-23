『ジャンク ゲーミングモニター 23.8インチ EX-LDGC243HDB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 01時 15分に出品され04月29日 01時 15分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。

誤って画面を破損してしまい写真の通りの筋が入っております。

ジャンク扱いの出品となります。どなたか再利用いただける方にいかがでしょうか。



IODATA GigaCrysta 23.8インチ

FHD 1080p 165Hz 1ms ADSパネル

KH2470V-ZX / EX-LDGC243HDB

(AMD FreeSync/HDMI×3/DisplayPort/スピーカー付/高さ調整/縦横回転)



付属品：外箱、電源コード、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、オーディオケーブル、ヘッドセット変換ケーブル、取扱説明書 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: アイオーデータ