『PlutoPlanetメンズ ワラビー ローカット 本革 BL 25【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 00分に出品され03月13日 00時 00分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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タッチして頂くとメルカリ内のまとめ画面に行き、探しやすいです。



新品未使用品になります。

価格交渉はNGとさせていただきます。



※当方の画像、商品説明を丸コピーした聞いた事のない怪しいサイトがあると、ご質問頂きました

当方とは一切関係ございません、ご注意下さい、

関わらない方がいいと思います。



お待たせいたしました！

人気のワラビー、入荷いたしました♪



スタンドワークス Stnd works 社

Pluto Planetのワラビー ローカットになります。

クラークスではありませんが、

アッパーは本革スムースレザーで、足裏にはレザーインソール、裏地もレザー仕様と、見えないところにもコダワリを持つ、確かな作りの一足です。

クッション材も内蔵してあり、とても歩きやすくなっています。

また、アウトソールは本クレープソールを使用していて高級感漂う雰囲気となっております。巷で見かける合成ソールのワラビーもありますが、やはり、ワラビーと言えばクレープソールが王道ですね〜♪



コチラはローカットなので、一年を通して履いていただけるかと。

シンプルなデザインで、どんなスタイルにも合わせやすい、少し大人なシューズです。



お探しの方、いかがでしょう〜



●定価￥16280()¥14800+税



●サイズ：タグ表記 25㎝



●サイズ感：インソールの長さが、26㎝になり

ます。

スニーカーサイズで25㎝ぐらい

方でしたら、丁度良いと思います。



（個人的感想になります、参考まに）



●素材：本革

●カラー：ブラック

●ヒール高：3センチ



#スタンドワークス #Stndworks

#スニーカーもいいけど、たまには。

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カラー···ブラック





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ PlutoPlanetメンズ ワラビー ローカット 本革 BL

25