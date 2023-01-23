『THE NORTH FACE ノースフェイス ダウン 新品未使用mountain【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 01時 16分に出品され03月17日 01時 16分に終了予定です。即決価格は26,000円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE定番の、肩切り替えデザインをあしらった防水ダウンジャケット。



非フッ素メンブレンによる、ePE GORE-TEX PRODUCTS 2層素材を採用。耐久性の高い70デニールナイロンを表生地に使用し、肩、肘、後ろ裾端は高強度の生地で補強をしています。中わたには高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します。フロントはダブルフラップ仕様で、雨の浸入を軽減。裾はアジャスターによりシルエットの調節が可能です。



秋から冬のアウトドアやタウンユースで活躍する1着です。

Fabric

＜表地＞70D Recycled GORE-TEX（2層）（表側：ナイロン100％、裏側：ePE）＜中わた＞GreenRecycled CLEANDOWN（ダウン80％、フェザー20％）＜裏地＞PERTEX QUANTUM（ナイロン100％）

Function

ワンハンドアジャスター対応フーデッド／フロントダブルフラップ仕様／裾調整可能なアジャスター付き／F24よりサイズリニューアル

原産国

ベトナム



以上、ゴールドウイン公式サイトより



Size Ｍ

カラー ブラック

未使用品ですが、あくまでも素人保管ですのでご理解ください。サイズが合わなかったため、出品しています。



カラー···ブラック



素材・柄···GORETEX



モデル名···マウンテン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ノースフェイス ダウン 新品未使用mountain