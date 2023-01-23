『Horse Girl Versions of Modern Performanc【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 34分に出品され03月11日 21時 34分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アーティスト情報】

Horse Girlは、現代の音楽シーンで注目されるアーティストです。彼らの音楽は、独自のスタイルと革新性で知られています。



【アルバムの特徴】

"Versions of Modern Performance"は、彼らの代表作の一つであり、聴く者を魅了する多様なトラックが収録されています。特に、実験的なサウンドとメロディが特徴です。



【レコードの詳細】

このピンクのLPは、視覚的にも楽しめるアイテムで、コレクターズアイテムとしても最適です。良好な状態で、音質も保たれています。



- アーティスト名: Horse Girl

- アルバム名: Versions of Modern Performance

- 色: ピンク

- レコードの種類: LP

- レコードの状態: 良好



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>洋楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

レコード

洋楽 タグ Horse

Girl

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Modern

Performanc