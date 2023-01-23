『CDLバック BABBI様専用【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 22時 07分に出品され03月23日 22時 07分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨日届いたCDLのバックです。

想像以上に大きいので私には使えないので出品します。どなたか使ってくださる方に購入して欲しいです。

届いたそのままの箱で送らせていただきます。

お値下げも検討しますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

購入される前に一言メッセージをください。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CDLバック BABBI様専用