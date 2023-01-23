『CDLバック BABBI様専用【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 22時 07分に出品され03月23日 22時 07分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
☆美品☆ Christian Dior トロッター ミニボストンバッグ No.1
¥ 19725
Coach コーチ トートバッグ ショルダーバッグ
¥ 17500
【美品】バーバリーブルーレーベル トートバッグ ノバチェック 手提げ肩掛け大容量
¥ 10700
PRADA 緑色 クラッチバッグ ビジュー ショルダーバッグ
¥ 25500
イルビゾンテ ショルダーバッグ 2way ハンドバッグ ミニボストン ヌメ革
¥ 10530
Christian Dior ショルダーバッグ ホワイト ヴィンテージ
¥ 10920
miumiu マテラッセ ポーチ タイムセール設定中
¥ 31200
MM6 メゾンマルジェラ バックパック Salomon XT 15
¥ 27690
miumiu チェリー柄 ショルダーミニバッグ美品
¥ 19800
BAOBAO バオバオ ブラック リング 巾着バック
¥ 17160
COMFY ショルダーバッグ ベージュ 岩岡徹
¥ 10140
【美品】アニエスベー 2way ショルダーバッグ 牛革 レトロフューチャー
¥ 10010
アンテプリマ ルッケット ショルダーバッグ 黒 白
¥ 10530
マジソンバッグ ピンク ボストンバック ヴィンテージ レトロ 昭和 エナメル
¥ 9750
【美品】IL BISONTE ショルダーバッグ レザー クロコ型押し ブラック
¥ 11700
マルベリー ハンドバッグ トートバッグ ベイズウォーター レザー ターンロック
¥ 15000
✨美品✨VivienneWestwood ORB ハンドバッグ レザー 黒色
¥ 11000
ルイヴィトン ダミエ サレヤPM ハンドバッグ 3792
¥ 23400
落札価格11895円
818 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！