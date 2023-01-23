『unkown vintage denim switching jacket【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 10時 10分に出品され05月05日 10時 10分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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USA ユーロ ヴィンテージ をベースに、良質な古着を一点一点、国内外より厳選しております#セレクト古着Rです。





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タグなど無く詳しい年代不明ですがスナップボタンはビンテージのscovillです。







・サイズ









着丈・65cm

身幅・60cm

肩幅・50cm

袖丈・60cm



















素人検品、採寸ですので多少の誤差や見落としがあるかもしれません。

古着ですので神経質な方は御購入をお控え下さい。

















値下げ交渉の際は、ご購入したい金額をご提示頂けたほうが安くご案内できる可能性が高いと思います。

(値下げ交渉中はどうしても売り切れる確率が高くなります。交渉中に売り切れた際は、ご購入された方を優先いたしますので、予めご了承くださいませ)















着画はお断りしております。



















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4 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ unkown

vintage

denim

switching

jacket