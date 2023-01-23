『外箱付 マザーガーデン いちご キューティーデラックスキッチン 木製 ままごと【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 02時 51分に出品され03月27日 02時 51分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

《商品》マザーガーデン 野いちご ままごと キューティーデラックスキッチン

《定価》33,000円

《付属品》箱含め完品

《状態》

細かな汚れ、傷はありますが、中古のおもちゃとしては綺麗な状態です。

清掃は行いましたが、落としきれない汚れがあります。

写真16枚目 傷などを確認ください。



誕生日プレゼント、クリスマスプレゼントにいかがでしょうか？



【梱包】

元箱に緩衝材を巻いて発送致します。



【発送】

購入より1〜2日以内に発送致します。

（これ以上遅れる場合はご連絡致します）



【その他】

リユース店で購入したものです。

購入年、使用頻度などは分かりかねます。

商品の状態などはお答えできますので、コメント欄よりお気軽にお聞きください。





ブランド：Mother garden 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>おもちゃ>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マザーガーデン