『★大特価★STUDIOUSレザーライダースJKT Made in JAPAN【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 05時 17分に出品され03月17日 05時 17分に終了予定です。即決価格は11,490円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 STUDIOUS

ステュディオス

レザーライダースジャケット

Made in JAPAN



カラー：Black

サイズ：0

着丈：約48cm

身幅：約42cm

肩幅：約40cm

袖丈：約57cm

※平置き素人採寸、生地の伸縮による多少の誤差はご了承ください。



上質な羊革を使用しており、日本製の丁寧な縫製がされているので、とても柔らかくて着やすいです☆

1シーズン5回ほど着用しましたが、まだまだ綺麗な状態で長く使って頂けると思います☆

クリーニング後にカバーを掛けて保管してました。

定価7万円くらでしたが、かなりお安い価格にしてますので、お探しの方は是非☆



※必ずお読みください※

すぐに発送するように心掛けておりますので、1〜2時間以内にお支払いできない場合は、必ずご購入前にご連絡ください。



基本的にお値下げは考えておりませんので「幾らまでお値下げ可能ですか？」といった類のご質問はご遠慮ください。

一部商品によっては多少のお値下げはご対応致しますので、ご希望額をご連絡ください。



気になる点がございましたら、必ずご購入前にご連絡ください。追加の写真等可能な範囲でご対応致します。

以前に、偽物とのすり替え被害、悪質な返品被害に遭っており、このような悪質行為防止の為、返品対応は致しかねます。予めノンクレーム、ノンリターンでよろしくお願いします。



梱包材は綺麗な資材を再利用させて頂く場合もございます。



他でも出品しており、時間差で売り切れてしまう場合があるかもしれませんので、ご了承くださいm(_ _)m



レザー素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ステュディオス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★大特価★STUDIOUSレザーライダースJKT

Made

in

JAPAN