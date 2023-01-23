『Nextorage 日本メーカー SSD 外付け 2TB NX-P2SE2TB【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 07時 32分に出品され03月09日 07時 32分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ
|商品の状態:
|新品、未使用
QNAP NAS TS-412
¥ 9360
Cloud Shelter X系列 NAS 4ベイ
¥ 11500
[3個セット 48TB 稀少2000時間程度]WD 16TB HDD HC550
¥ 45900
BUFFALO SSD 1.0TB SSD-PST1.0U3BA/D
¥ 10842
Kingston XS1000 SSD 2TB [新品未使用]
¥ 9360
おもいでばこ PD-1000S-L 2T
¥ 7644
SanDisk 外付けSSD USB Type-C 1TB
¥ 8424
HxC Floppy Emulator X1 turbo Z 組込キット
¥ 17748
レグザ タイムシフトマシン対応録画用SSD AVSSD-RS1 IO DATA
¥ 10919
Seagate HDD 4TB 3.5インチ ( 正常 )
¥ 8190
TOSHIBA Canvio Basics 4TB 外付けHDD
¥ 7792
新品未開封品 外付けハードディスク 2TB HD-LE2U3-BB
¥ 7020
Western Digital WD Red 2TB HDD 2台セット
¥ 10920
I-O DATA Soundgenic HDL-RA2HF 2TB
¥ 12500
BUFFALO LS220DN0402B LinkStation
¥ 15000
MD05ACA800 Toshiba 8TB HDD
¥ 8564
未開封 Apple USB SuperDrive MD564ZM/A
¥ 7488
WesternDigital 3TB HDD WD30EURX WD AV-GP
¥ 7800
落札価格14000円
778 入札履歴
終了
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