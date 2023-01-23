『Nextorage 日本メーカー SSD 外付け 2TB NX-P2SE2TB【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 07時 32分に出品され03月09日 07時 32分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

Nextorage 日本メーカー SSD 外付け 2TB NX-P2SE2TB



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【付属品】

完備



【発送】

レターパックプラス 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ 商品の状態: 新品、未使用