『MARC JACOBS / THE RETRO / メッセンジャーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 27分に出品され04月01日 05時 27分に終了予定です。即決価格は8,962円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品】

MARC JACOBS / THE RETRO / ザ レトロ ミニ メッセンジャー クロスボディ、ショルダーバッグ



2020年8月にZOZOTOWNで購入しました。バッグを開いた内側部分にシミがあります（写真4枚目）。



中古品、自宅保管なためご理解いただける方のみお買い求めいただければと思います。



幅/約24cm 高さ/20cm マチ/7cm

ショルダー部分/119cm～（調節可能）

(多少の誤差はご了承ください)



- ブランド: MARC JACOBS

- 色: グレージュ

- 素材: レザー

- 内ポケット: あり

- ロゴ: MARC JACOBS

- ストラップ: 調整可能

- デザイン: メッセンジャーバッグ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マークジェイコブス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MARC

JACOBS

/

THE

RETRO

/

メッセンジャーバッグ