『Apple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 30分に出品され03月30日 12時 30分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple AirPods4になります。アップルショップにて購入しました。新品未使用、未開封になります。神経質な方はご遠慮くださいm(_ _)m



高品質な音質

AirPods 4は、アクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており、外部の音を遮断し、クリアな音質を提供します。



【多機能な互換性】

USB-CやApple Watchとの互換性があり、Qi認証を受けた充電器でも充電可能です。さまざまなデバイスで使用できる便利さが魅力です。



【充電ケース付き】

持ち運びに便利な充電ケースが付属しており、いつでもどこでも充電が可能です。



- モデル: AirPods 4

- 機能: アクティブノイズキャンセリング

- 互換性: USB-C, Apple Watch, Qi認証

- 付属品: 充電ケース



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用