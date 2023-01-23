『ルイヴィトン デニムトートバック ネオカヴィ ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 21時 59分に出品され03月18日 21時 59分に終了予定です。即決価格は45,900円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



モノグラムデニム ネオカヴィの

トートバックです。



そごう横浜 ルイヴィトンで購入したものです。



目立つ傷などはありませんが

購入が結構前のものなので、

それなりに金具等に多少の傷はございます。



他社では中古で20万〜30万で販売されていました。



中古品になりますのでご理解ある方のみ宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン デニムトートバック ネオカヴィ ブラック