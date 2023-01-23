『Apple MacBook 2017 A1534 Core m3 256GB【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 00時 51分に出品され05月14日 00時 51分に終了予定です。即決価格は18,258円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2017年モデルのMacBook12インチ・シルバーです。

先月に中古で購入し、バッテリーとディスプレイのゴムを新品へ交換しました。

また、macOSは2024年10月28日リリースのVentura 13.7.1へアップデート済みです。



バタフライキーボード特有のキーボード不具合もなく快適に動作しますが、自分の使用用途と合わないため出品いたします。



全体的な外装は綺麗ですが、天板に写真のような当て傷が所々ございます。



反射防止フィルムとトラックパッドフィルムを貼り付け済みですがあまり使用していないのでこのまま発送させていただきます。



なお、外箱を含め付属品は一切ございません。本体のみとなります。



13時までのご購入で即日発送可能です。



- ブランド: Apple

- モデル: MacBook

- 底面デザイン: 滑り止め付き底面

- キーボード: バックライトキーボード

- 色: シルバー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル