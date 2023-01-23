『Paul Smith Zegna黒 ストライプ スーツ (ジャケットとパンツ)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 21時 40分に出品され04月22日 21時 40分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3回ほどしか着用してないので、汚れなどない美品です。



【ブランドの特徴】

ポール・スミスは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このスーツは、Eremenegildo Zegnaの上質な生地を使用しておりビジネスシーンに最適なスタイルを提供します。



【デザイン】

黒のストライプが施されたスーツは、シンプルながらもエレガントな印象を与えます。2つのボタンが特徴的で、フォーマルな場面でも活躍します。



【快適さとフィット感】

センターベントのデザインにより、動きやすさと快適さを兼ね備えています。ビジネスシーンでのパフォーマンスを向上させる一着です。



- ブランド: Paul Smith × Eremenegildo Zegna

- 色: 黒

- スタイル: ストライプ

- タイプ: スーツ

- 構成: ジャケットとパンツ

- ジャケットの前面: 2つのボタン

- ジャケットの背面: センターベント



ジャケット

肩幅43cm、袖丈59cm、着丈70cm、身幅44cm

パンツ

ウエスト平置き38cm、丈103cm



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



柄···ストライプ



タイプ···シングル



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>スーツ 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

スーツ タグ Paul

Smith

Zegna黒

ストライプ

スーツ

(ジャケットとパンツ)