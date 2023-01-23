『美品 ルイヴィトン キャリーケース ペガス65 二輪 モノグラム M23295【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 19時 33分に出品され04月01日 19時 33分に終了予定です。即決価格は43,976円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古ブランド品のモニカです(^○^)

高品質なお品物をすぐにお届け致します♪



#モニカのバッグ

#モニカのヴィトン



❤︎お品物❤︎



美品 良品

LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン キャリーケース ペガス65 二輪 モノグラム M23295

大容量 特大 旅行鞄 ヌメ革 ゴールド金具

ロゴ刻印 エンブレム 刻印 キャリー キャリーバッグ 総柄 フランス製 ショップカード付属 旅行 出張 旅 鞄 車輪 ゴロゴロ



シリアル SP0062



❤︎カラー❤︎



ブラウン 茶色 ダークブラウン



❤︎サイズ❤︎



(高)約67cm

(横)約45cm

(マチ)約24cm

(キャリーハンドル長さ)約42cm



❤︎状態❤︎



AB(美品)



サイドほつれ接着剤痕

キャスター使用感 走行問題無し

全体的に使用感はあるが激しいダメージ無し



独自ランク

Ｓ 新品〜新品同様、未使用の商品

AA 中古品としてかなり良い

Ａ 中古品として良い

Ｂ 中古品としてまあまあいい

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)





ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品



鑑定済み商品です。





△注意点△



※状態、サイズに関しましては、出品者の主観となります。

ご購入前に自己責任にてお写真必ずご確認下さいませ。



中古品となります故

神経質な方のご購入はご遠慮頂いております（^人^）



※付属品は記載がない限り付属致しません。

画像に使われている物は撮影備品です。



＊購入前にプロフィールの確認をお願い致します。



Security Code

y074

LV-1-1007



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カラー···ブラウン



キャリーケースサイズ···L(7泊〜)



特徴···ハードケース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品 ルイヴィトン キャリーケース ペガス65

二輪 モノグラム M23295