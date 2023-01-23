『YOKO CHAN ワンピース【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 22時 03分に出品され03月13日 22時 03分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヨーコチャン

サイズ 40 (M〜L程度)

バックパールワンピース

色 水色



5回ほど着用。クリーニング済み。

ノースリーブですが、羽織や中にニットを着ると冬でも着ていただけます。

素人による保管、検品のため神経質な方は取引ご遠慮ください。



【デザインの特徴】

グレーのノースリーブデザインで、Vネックが顔周りをすっきり見せます。背面にはパールボタンの装飾があり、上品さをプラスしています。



【着用シーン】

ビジネスシーンやフォーマルなイベントに最適な一着です。ひざ丈のデザインは、様々な体型にフィットしやすく、着回しが効きます。



- ブランド: YOKO CHAN

- 色: パステルブルー

- スタイル: ノースリーブ

- 装飾: パールボタン

- 丈: ひざ丈



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヨーコチャン

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ YOKO

CHAN



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