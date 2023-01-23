『【専用】Chloe ウッディ ミニショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 01時 21分に出品され03月20日 01時 21分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Chloeのミニショルダーバッグです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【専用】Chloe

ウッディ

ミニショルダーバッグ