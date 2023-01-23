『【松茸】商品番号②500g かんこののママ様専用【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 21時 35分に出品され05月04日 21時 35分に終了予定です。即決価格は10,707円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご予約いただきありがとうございます。

ご予約いただいた順に専用出品、ご購入いただいた順に発送予定です。



※白いカビのようなものが発生する場合がありますが、新鮮なものに発生する気中菌糸（キノコの菌糸）と呼ばれるものですので拭き取ってご利用いただけます。

【昨年は気中菌糸についての説明が不足しておりまして何名かの方にカビと勘違いさせてしまいました。今年は湿気と菌糸が発生しにくい梱包方法に変えさせていただきます。】



※時期や相場によりお値段は変動する場合があります。

※ご用意出来る量に限りがあります。

※ご予約いただいた順に専用出品、ご購入いただいた順に発送させていただきます。(収穫量によっては順番が前後することがあります。)

※ゆうゆうメルカリ便の匿名配送となりますので日付、時間の指定はご利用いただけません。

※クール便はご利用いただけません

※収穫から24時間以内に発送いたします。

※水分が抜け、発送時より軽くなる場合があります。





【検索ワード】

#Sunou松茸 国産 産地直送 24時間発送 採れたて 新鮮 #Sunou商品一覧



種類...松茸 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>野菜 商品の状態: 新品、未使用