『【未使用】GOYARD ゴヤール ベルヴェデーレPM ショルダーバッグ イエロー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 23分に出品され03月07日 08時 23分に終了予定です。即決価格は253,568円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品紹介■



【型番】-

【サイズ】約縦17cm 横22cm マチ6.5cm ショルダー130(調節可)cm

【素材】PVC レザー

【カラー】イエロー

【付属品】保存袋 購入証明書(コピー 2024/7 一部塗りつぶし)

【状態】新品、保管未使用品です



注意事項

モニターの発色具合により、実際の色味と異なる場合がございます。



49298 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゴヤール

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【未使用】GOYARD

ゴヤール

ベルヴェデーレPM

ショルダーバッグ

イエロー