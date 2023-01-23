『スーツケース LLサイズ98L 旅行用品 プロテカ チェッカーフレーム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 20時 07分に出品され03月18日 20時 07分に終了予定です。即決価格は27,667円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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K201

スーツケース LLサイズ 旅行用品 プロテカ チェッカーフレーム 00144 98リットル 大容量 日本製 フレームタイプ キャスターストッパー搭載

JAN/ISBNコード 4549531447657



未使用に近い商品(展示品)ですので、コンディションは良好なお品ですが、店頭展示品でしたので、本体やホイールに微細なスレ等ある場合もございます。

ご理解のある方のみご購入をお願いいたします。

外箱破損ありです。



サイズ：H74×W53×D30 cm

重量：5.2kg

容量：98リットル

機能一覧：4輪／TSダイヤルロック／キャスターストッパー／サイレントキャスター®／ベアロンホイール®

素材：ポリカーボネート・ABS混合樹脂 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ スーツケース LLサイズ98L

旅行用品

プロテカ

チェッカーフレーム