『STONE ISLAND 05AW Garment Dyed Overshirt【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 15時 37分に出品され03月14日 15時 37分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【アイテム】



希少 Stone Island 2005AW Cotton Nylon

Garment Dyed Overshirt Paul Harvey期



ガーメントダイ加工を施した、ポールハーベイ時代の黒のオーバーシャ​​ツ。 アウターはコット71%、ナイロン21%の混紡素材を使用。ガーメントダイにより、生地は明るい黒の色合いになり、わずかにきらめく効果のある使い古されたような外観が得られます。全面コットンインナー。胸ポケットの下に白のスペルアウトロゴ刺繍。袖口とポケットはプレススタッドで開閉します。フルジップ開閉式。平行ストライプのネックディテール。





【ブランド】STONE ISLAND



【カラー】ブラック ダークグレー



【表記サイズ】M



【肩幅】44.5



【身幅】51



【着丈】69.5



【袖丈】59



【素材】品質表示タグ参照



【状態】AB



【製造】Rumania



【S】未使用 デッドストック

【A】若干の使用感はあるが、状態の良USED品

【B】やや使用感があり小汚れやダメージ等あり

【C】所々に汚れや傷があるが着用には問題ない

【D】大きめな傷や汚れがあるが着用可能



※ 鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



※採寸は手作業による素人計測になりますの

で、若干の誤差がある場合があります。



※素人検品の為、万が一見落としがございまし

たら何卒ご了承下さいませ。



※あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの

方、中古品にご理解のない方や神経質な方は

ご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STONE

ISLAND

05AW

Garment

Dyed

Overshirt