『TRAPSTAR トラップスターダウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 01時 18分に出品され03月21日 01時 18分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 知人から譲られ半年ほど使用した物です

中古品ですので神経質な方はお控えください

値下げ交渉⭕️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TRAPSTAR

トラップスターダウン