『NIKE AIR JORDAN RETRO HIGH Top 3 28cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 44分に出品され03月02日 23時 44分に終了予定です。即決価格は12,792円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE AIR JORDAN RETRO HIGH "Top 3" 555088-026

ナイキ エアジョーダン 1 レトロ ハイ "トップ3"



US10 28cm



やや着用感はありますが、良い状態です。

箱無しです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

AIR

JORDAN

RETRO

HIGH

Top

3

28cm