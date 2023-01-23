『美品 フルラ エヴァ ショルダーバッグ A4可 2way 黒 シボ革レザー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 05時 47分に出品され03月12日 05時 47分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品説明

FURLA フルラ

ショルダーバック トートバック ハンドバック

ビジネスバック エヴァ オールレザー 2way

ゴールド金具 ロゴ押し サイドファスナー

シボ革 通勤 通学 A4収納 PC可能 肩掛け

斜め掛け 希少

ショルダー紐取り外し可能





⭐︎size

縦 24㎝ 横 39㎝ マチ 11㎝

持ち手の長さ 12㎝ ショルダーの長さ 100㎝





◆素材

シボ革レザー 本革



◆カラー

黒 ブラック



◆仕様

開閉はファスナー

内側オープンポケット：2か所

内側ファスナーポケット：1か所



◆状態

僅かに使用感ありますが目立つものではなくそれ以外の著しい傷や汚れはありません

今後も長く活用できる一品です





説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください





◆発送

箱はありません

ビニールに包み、紙袋で発送致します





⭐︎購入⭐︎

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大手リサイクルショップで購入

100%正規品です





最後までご覧頂きありがとうございました。

No. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 フルラ エヴァ ショルダーバッグ A4可 2way

黒 シボ革レザー