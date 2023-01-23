『999.9 NP-600 ダークオリーブササ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 10時 23分に出品され03月05日 10時 23分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 このNP-600は、NP-60の後継モデルで定番のウェリントンシェイプです。

余計な装飾がないのでオン・オフどちらのシーンでも使いやすいかと思います。



ノーズパッドは、固定式ですが立体的で接地面積が広く取られているため、誰が掛けても掛けやすさを感じられます。



亀の甲羅をモチーフにしたオリジナルチタン製の飾り鋲と、フォーナインズの象徴とも言える「逆Rヒンジ」が採用され、フレームへの負荷を吸収することにより変形を抑え、抜群のかけ心地を生み出す独自のバネ機構となっています。



こちらの商品は銀座の直営店で2021年に購入しました。

丁寧に扱っていましたので目立ったキズや汚れもなく綺麗な状態かと思いますが、素材がセルレームのため細かなスレ等はあります。

あくまで中古品となりますのでご理解いただける方のみご購入ください。

（気になる点などあれば可能な範囲でお答えいたしますので、お気軽にお問い合わせください）



レンズは度付きとなりますので、交換してからご使用ください。



【カラー】ダークオリーブササ

【サイズ】52□18 140

【レンズ天地幅】40mm

【素材】プラスチック

【付属品】メガネケース

【価格】¥32,000(税抜)



#999.9

#フォーナインズ

#メガネ

#ウェリントン 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>メガネ・老眼鏡 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フォーナインズ