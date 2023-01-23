『BECKMANN ブラック バックパック 47cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 09時 16分に出品され04月03日 09時 16分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなブラックデザインは、どんなシーンにもマッチします。



【機能性】

内部には複数のポケットがあり、整理整頓が容易です。防水素材を使用しているため、雨の日でも安心して使用できます。



【サイズ】

47cmの高さ、33cmの幅、23cmの奥行きで、日常使いから旅行まで幅広く対応可能です。



- ブランド: BECKMANN

- 色: ブラック

- サイズ: 47cm x 33cm x 23cm

- 内部構造: 複数のポケットと仕切り

- 素材: 防水素材



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BECKMANN

ブラック

バックパック

47cm