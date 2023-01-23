『ベティブープ スカジャン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 19時 39分に出品され04月30日 19時 39分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベティブープのスカジャンです。

試着のみの新品未使用品になります。

自宅保管のため、見落としのキズやシミなどがある可能性があります。

中古品にご理解のある方にご購入お願い致しますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ベティブープ スカジャン