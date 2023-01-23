『ポロ ラルフローレン 【L】超美品 大人気 ケーブルコットンニット ホースロゴ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 23時 01分に出品され04月14日 23時 01分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▶️ブランド



ポロ ラルフローレン

POLO Ralph Lauren



▶️カラー ライトグレー ホワイトとグレーの中間色



▶️サイズ 表記M

着用感メンズLの方で体型がわかる感じです。



女性 レディースですと、体型9〜11号のトレソーに合わせた画像をご確認ください。ゆったりと着用可能です。



ラルフローレンは日本サイズのワンサイズ上といいますが、尚採寸でご確認ください。



平置き

肩幅···45cm

身幅···53cm

袖丈···62cm

着丈···63cm



▶️柄・素材・状態は写真でご確認下さい♡

2回着用したかしないか程度

シミ汚れなく超美品！

写真のとおりとても綺麗です。



▶️商品説明

✨ポロラルフローレン 大人気 定番 ケーブルニット コットンニット、セーター 長袖

✨上質なコットンでしっかり編み込んだ重量のあるセーター ニット

✨クルーネック

✨カジュアル、オフィススタイルとして！

✨ホースロゴ刺繍 ポニー刺繍

✨大きいサイズ

✨メンズ レディース ユニセックス

✨超美品



▶️アイテム

メンズ レディース トップス ニット セーター カジュアル 高級 高価 上級 エレガンス ラグジュアリー ハイブランド 名門 ハイブラ オフィススタイル ビジネス オフィスコーデ





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素人採寸の為サイズの誤差や、キズ汚れの見落としがありましたらご了承くださいඉ ̫ඉ



e 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ポロ ラルフローレン 【L】超美品 大人気 ケーブルコットンニット ホースロゴ