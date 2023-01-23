『Vesgioia ウールファー付きコート リバーシブル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 20時 12分に出品され04月28日 20時 12分に終了予定です。即決価格は17,940円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Vesgioiaのエレガントなデザインは、洗練された印象を与えます。

定価 162800円

【素材】

ウール製で、保温性が高く、冬の寒さからしっかりと守ります。



【デザイン】

ファー付きの襟とポケットが特徴で、スタイリッシュさと実用性を兼ね備えています。



- ブランド: Vesgioia

- 色: ブラウン、赤

- 素材: ウール

- デザイン: ポケット付き、ファー付き

- スタイル: オープンフロント、ベルト付き

- 形状: ロング丈、ゆったりしたシルエット

返品不可

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Vesgioia

ウールファー付きコート

リバーシブル