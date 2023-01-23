『未使用級 エムズグレイシー 現行 黒グランリボン ノーカラーコート ビジュー L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 22時 01分に出品され03月18日 22時 01分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【24時間以内に発送致します！】





リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めくださいませ。





【アイテム】



未使用級 MS GRACY エムズグレイシー 現行 ロングコート ノーカラーコート グログランリボン 袖フレア ビジューボタン Aライン ダブルフェイス バイカラー レディース アウター 秋冬 ライトブルー 青 40サイズ Lサイズ 大きいサイズ



【素材】



表地：ポリエステル 100％





【サイズ】



40サイズ(Lサイズ相当)



着丈：約92㎝



肩幅：約38㎝



身幅：約50㎝



袖丈：約56㎝







※平置き実寸

素人ですので多少誤差がございます。





【カラー】



ブルー ライトブルー 青 水色 グレー



【状態】



特に目立つ傷やシミなど無くまだまだ気持ち良くお使いいただける状態です。



【配送】



基本24時間以内に発送致します。



雨防止と衝撃防止の梱包をして発送致します！







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カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用級 エムズグレイシー 現行 黒グランリボン ノーカラーコート ビジュー L