『Ankh Jet アンクルジェット オーストリッチ ハンドバッグ 花の刺繍【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 13時 44分に出品され04月19日 13時 44分に終了予定です。即決価格は16,836円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ankh Jet アンクルジェット オーストリッチ ハンドバッグ 花の刺繍



数年前にデザインが気に入って買いました。

値段は10万でした。

一度だけ使いましたが、後は自宅保存していました。

使う機会がないので是非よろしくお願いします♪



価格相談可能です。



【デザイン】

このハンドバッグは、黒いレザー素材で作られており、シンプルながらもエレガントな印象を与えます。特に、花の刺繍が施されており、個性的なアクセントとなっています。



【素材】

高品質のオーストリッチを使用しており、耐久性があり、長くご愛用いただけます。表面には独特のテクスチャーがあり、手触りも良好です。



【機能性】

2つのハンドルが付いており、持ち運びが容易です。日常使いにも適しており、さまざまなスタイルに合わせやすいデザインです。



- 色: 黒

- デザイン: 花の刺繍

- 素材: レザー

- 装飾: カラフルな花のモチーフ

- ハンドルの数: 2



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Ankh

Jet

アンクルジェット オーストリッチ ハンドバッグ

花の刺繍